A dat cu masina peste mama sa, in curtea casei, la Armeni

O femeie de 40 de ani a pierdut controlul autoturismului la volanul caruia se afla, in incercarea de a-l parca in curtea casei, accidentand-o pe mama sa, in varsta de 65 de ani. Incidentul s-a petrecut la Armeni, acolo unde s-au deplasat o autospeciala de descarcerare, una de stingere si un echipaj SAJ cu medic. De asemenea, a intervenit si SVSU Loamnes.Femeia accidentata a avut nevoie de manevre pentru descarcerare, aceasta fiind ulterior predata echipajului SAJ pentru evaluare medicala si ... citește toată știrea