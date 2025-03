A fost dat in folosinta Centrul Social Comunitar de Agrement si Sport Medias

De cateva zile, in municipiul Medias functioneaza Centrul Social Comunitar de Agrement si Sport, situat pe strada Sticlei, nr. 9.Deschiderea oficiala a centrului a avut loc luni, 3 martie, in prezenta cadrelor didactice si a parintilor copiilor ce invata la Scoala Gimnaziala "Ciresarii" Medias (una dintre institutiile beneficiare ale investitiei), precum si a reprezentantilor administratiei publice locale, in frunte cu primarul municipiului, Gheorghe Roman.Cei prezenti au putut participa la ... citește toată știrea