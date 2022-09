A furat o masina si a plecat cu ea, desi nu avea permis

Politistii Biroului Rutier Sibiu au fost sesizati ca din parcarea unei societati comerciale situate pe Soseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu a fost furata o autoutilitara, care s-ar afla pe raza localitatii Poplaca. S-a intamplat duminica seara, in jurul orei 21:00.Politistii rutieri s-au deplasat in Poplaca unde, la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Libertatii, au depistat autoutilitara semnalata ca furata.Totodata, la volanul masinii a fost identificat un tanar in varsta de 19 ani, ... citeste toata stirea