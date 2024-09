A iesit pe sosea fara sa se asigure si a fost lovit de un autoturism, la Selimbar

Politistii sibieni au fost solicitati, in aceasta dimineata, la un accident produs in Selimbar. Un barbat care lucra in apropierea unui fast-food a patruns pe sosea fara sa se asigure si a fost lovit de un autoturism."Politistii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident produs in Selimbar, pe o alee din apropierea unui local fast-food. In timp ce executa lucrari in apropierea localului, angajatul unei ... citește toată știrea