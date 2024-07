A inceput a X-a editie a festivalului de arta stradala de la Sibiu

Luni a debutat cea de-a X-a editie a Festivalului International de Arta Stradala din Sibiu SISAF, o editie aniversara "care surprinde cei zece ani de transformare artistica si expresie urbana", transmite Primaria Municipiului Sibiu. Festivalul se desfasoara in perioada 8-14 iulie.De la prima editie, in cadrul SISAF s-au realizat 117 lucrari pe o suprafata de 13.200 mp. Timp de o saptamana, grupurile si artistii invitati vor lucra in diverse zone din Sibiu "pentru a da forma lucrarilor lor ... citește toată știrea