A inceput oficial iarna, deci vine caldura. Inceput de decembrie cu temperaturi de martie

Luni, vremea va fi calda pentru aceasta data. Cerul va fi temporar noros in cursul zilei cand pe arii restranse va ploua slab, iar la munte precipitatiile vor fi mixte, predominant sub forma de ninsoare. Noaptea cerul va deveni variabil, cu unele innorari temporare. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari de 45-60 km/h in zona de munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 7 grade, iar cele minime intre -1 si 2 grade. Pe arii restranse noaptea se va semnala ceata.Marti, ... citeste toata stirea