A inceput testarea COVID-19 in cabinetele medicilor de familie din judet

Sibienii se pot testa, de miercuri, in cabinetele medicilor de familie. Deocamdata, la nivelul judetului se inregistreaza 117 furnizori din asistenta medicala primara, respective medici de familie, implicati in activitatea de testare. Acestia sunt repartizati astfel: 75 in mediul urban si 42 in mediul rural.Potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Sibiu, serviciul de testare se acorda indiferent de statutul de asigurat. Cei care merg in ... citeste toata stirea