A intrat pe contrasens si a lovit doua masini la Bradu. Copil accidentat pe Doamna Stanca

Politistii rutieri au intervenit marti la un accident de circulatie produs pe DN 1, intre Bradu si Avrig, transmite IPJ Sibiu.In timp ce conducea un autoturism spre Brasov, un barbat in varsta de 34 de ani, din judetul Brasov, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu doua autoturisme conduse din sens opus, unul de catre un barbat in varsta de 65 de ani din Avrig si celalalt condus de catre o femeie in varsta de 35 de ani, din Glamboaca.Impactul a dus ... citește toată știrea