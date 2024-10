A.L.E.G cea mai longeviva organizatie din Sibiu, care sprijina alegerea unei vieti fara violenta

A.L.E.G (Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen) este o organizatie neguvernamentala fondata la Sibiu, care activeaza de 20 de ani in promovarea drepturilor egale, nu doar la nivel local, ci si in afara tarii.Scopul principal este de a sprijini alegerea unei vieti fara violenta de gen si abuz de putere, atat pentru femei cat si pentru barbati, astfel incat sa existe cooperare si acceptare intre genuri. A.L.E.G. e membra, la nivel european a retelei "Women Against Violence Europe", ce ... citește toată știrea