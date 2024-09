A lovit o femeie pe trecerea de pietoni, a fugit si a fost prins pe B-dul Mihai Viteazu. Era baut

In weekend, politistii au avut de furca tot cu soferii care s-au urcat bauti la volan. Dintre acestia s-a remarcat un barbat de 50 de ani, care conducea un motociclu si care a acrosat o femeie pe trecerea de pietoni, fugind ulterior de la locul accidentului. A fost prins in scurt timp si imobilizat.Potrivit buletinului transmis de reprezentantii IPJ, "La data de 20 septembrie, in jurul orei 11.30, in timp ce actionau pe linia prevenirii si combaterii conducerii cu viteza peste limita legala, ... citește toată știrea