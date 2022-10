A murit Fred Nuss. "Fotografia este o indeletnicire care patrunde atat de adanc in tine!"

Artistul fotograf Fred Nuss, care a fost timp de peste sase decenii fotograf al cotidianului Tribuna, cel care a daruit comunitatii mii de imagini de arhiva, s-a stins din viata in dimineata zilei de miercuri, la Sibiu.Pentru generatii de sibieni, numele lui Fred Nuss are o sonoritate aparte. A fost cel care, ani la rand, a privit si a surprins orasul in care a trait si oamenii sai, iar imaginile realizate de el au fost admirate din paginile ziarelor sau de pe simezele salilor de expozitie. ... citeste toata stirea