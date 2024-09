A plecat de la stana, fara a mai putea fi contactat. Politistii, sesizati de disparitia lui

Politistii sibieni au fost sesizati de disparitia unei persoane, un barbat in varsta de 57 de ani, care a plecat voluntar de la o stana fara a mai putea fi contactat.Barbatul, in varsta de 57 de ani, in luna octombrie 2017 a plecat de la o stana din localitatea Arpasu de Jos, unde era angajat, fara a mai reveni la domiciliul sau din orasul Agnita. Disparitia lui a fost sesizata marti, de fratele sau."Politistii sibieni cauta un barbat in varsta de 57 de ani, care aplecat voluntar de la o ... citește toată știrea