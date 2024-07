A sesizat o talharie ca sa ascunda ca a furat o masina

IPJ Sibiu informeaza ca, pe 10 iulie, in jurul orei 4:40, prin apel la 112, un tanar de 17 ani din Porumbacu de Sus, a anuntat ca, in timp ce se deplasa pe str. Abatorului din Sibiu, doua persoane de sex masculin au coborat dintr-un autoturism si, sub amenintarea cu o arma alba, i-au sustras telefonul mobil.Politia a trimis un echipaj care, avand cunostinta despre o urmarire in trafic a unui autoturism ce parea suspect, urmarire efectuata de un echipaj din cadrul Biroului Rutier Sibiu, l-au ... citește toată știrea