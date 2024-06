Absolventii claselor a VIII-a incep marti Evaluarea Nationala. Ce trebuie sa stie candidatii

Elevii absolventi ai claselor a VIII-a vor intra de marti in febra examenului de Evaluare Nationala. In urma incheierii etapei de inscriere pentru sustinerea examenului, in Sibiu vor lua parte la probe 3357 de absolventi, in 89 de centre de examen.Evaluarea Nationala incepe marti, 25 iunie, cu proba scrisa la Limba romana. Joi, 27 iunie, se desfasoara proba scrisa la Matematica, iar vineri, 28 iunie, proba scrisa la Limba materna. Primele rezultate vor fi comunicate miercuri, 3 iulie, pana la ... citește toată știrea