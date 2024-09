Academicianul Paul Niedermaier serbeaza 87 de ani in cadrul unui colocviu de referinta

Conform traditiei, si anul acesta, in cadrul celei de-a IV-a editii a "Colocviilor academicianului Niedermaier", Paul Niedermaier va prezenta doua teme alese special pentru a marca rodul cercetarilor sale in "laboratorul Academiei Romane" care au adus prestanta Romaniei si reputatie Sibiului.Dr. Paul Niedermaier a absolvit in 1961 Institutul de Arhitectura Ion Mincu, Bucuresti. A sustinut si teza de doctorat in 1975, conducator stiintific fiind acad. prof. Grigore Ionescu. Intre 1961 si 1963 ... citește toată știrea