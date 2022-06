Ministerul Sanatatii anunta schimbarea legii, in sensul unui acces mai usor la servicii de medicina fizica si de reabilitare. Programul de lucru in zonele deficitare la acest tip de servicii poate fi adaptat acum mai usor.Incepand cu data de 1 aprilie 2022, pachetul de servicii medicale de baza acordat in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice cuprinde si consultatiile si serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinica medicina ... citeste toata stirea