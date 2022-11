Accesul la pacientii internati in Spitalul de Urgenta Sibiu se face dupa un program strict

Accesul apartinatorilor sau a reprezentatilor legali ai pacientilor internati in sectiile non-covld ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu este permis dupa un program strict. Astfel, se poate intra la pacient de luni pana vineri, in intervalul orar: 15.30 - 17:30; si sambata - duminica in intervalul orar: 10.00 - 12:00 si 15:30 - 17:30. Vizita nu poate depasi 15 minute si va fi respectat intervalul orar.Sectii cu acces limitatEsinandu-se cont de specificului activitatii si din ... citeste toata stirea