Accident cu trei morti pe Centura Avrigului. O autobasculanta a lovit o masina si a cazut de pe pod

Traficul rutier a fost blocat, vineri, pe Centura Avrigului, din cauza unui accident in care sunt implicate un ansamblu TIR-autobasculanta si un autoturism, soldat cu trei morti.In urma unei explozii la o roata, o autobasculanta a intrat in coliziune cu un autoturism, dupa care a cazut de pe viaduct in apropierea terasamentului caii ferate. Soferul basculantei, un barbat in varsta de 67 de ani, domiciliat in Tilisca (judetul Sibiu), in timp ce se deplasa pe sensul Fagaras - Sibiu, intrat in ... citește toată știrea