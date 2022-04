Accident cumplit la intersectia strazilor Moldoveanu cu Bucegi : o copila de 12 ani e in coma

O fata de 12 ani a fost ranita grav, fiind preluata de echipajul de Ambulanta in coma, dupa ce o masina condusa de un sofer in varsta de 27 de ani a accidentat-o cand traversa strada.Politistii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la accidentul rutier produs la intersectia strazilor Moldoveanu cu Bucegi."Din primele verificari efectuate, se pare ca un sofer in varsta de 27 de ani, sibian, in timp ce conducea un autoturism pe strada Moldoveanu spre strada ... citeste toata stirea