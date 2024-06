Accident grav cu patru victime, pe Soseaua Sibiului din Medias

Un accident cu patru victime s-a produs pe Soseaua Sibiului din municipiul Medias: doua persoane au avut nevoie de interventia echipajului de descarcerare, o minora in varsta de 11 ani care a suferit un traumatism cranian si o femeie in varsta de 41 de ani care acuza dureri lombare. Ambele au fost transportate la CPU Medias constiente de catre echipajul SMURD. De asemenea, un barbat in varsta de 74 de ani si o femeie in varsta de 70 de ani au primit ingrijirii medicale si au fost transportati ... citește toată știrea