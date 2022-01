Un accident grav a avut loc in regiunea egipteana Sinai. Un autobuz s-a ciocnit frontal cu un microbuz iar in urma impactului 17 oameni au murit si alti 17 au fost raniti, relateaza AFP, citat de Agerpres.Cauza accidentului, in care au fost implicate un autobuz si un microbuz, au fost ceata si viteza excesiva, conform unor responsabili din domeniul securitatii, scrie AFP, citat de Agerpres.Autobuzul se indrepta spre Sharm ... citeste toata stirea