Un accident grav a avut loc marti dimineata pe Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva, in zona Saliste, pe sensul Sibiu - Sebes.Accidentul s-a produs in urma coliziunii intre doua ansambluri rutiere, unul condus de un tanar in varsta de 23 de ani, din jud. Ialomita si unul condus de catre un barbat in varsta de 40 de ani, din jud. Cluj. Din pacate, in urma impactului, soferul in varsta de 23 de ani a decedat.La fata locului au fost mobilizate doua echipaje SMURD dintre care unul cu ... citeste toata stirea