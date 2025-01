Accident grav la Boian. Barbat in coma dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul

Un barbat de 38 de ani a fost grav ranit dupa ce s-a rasturnat cu un ATV in albia unui parau. A fost transportat la spital in coma."Politistii Sectiei de Politie Rurala Medias intervin pe un teren din afara localitatii Boian, unde un localnic in varsta de 38 de ani, in timp ce conducea un ATV, a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturnat in albia unui parau", a declarat Elena Welter, purtator de cuvant IPJ Sibiu.Barbatul a primit primele ingrjiri la locul accidentului si a fost ... citește toată știrea