Accident in sensul giratoriu la intersectia strazilor Raului cu Rusciorului

Politistii sibieni au fost chemati la un accident produs in aceasta dimineata in Sibiu, la intersectia strazilor Raului cu Rusciorului. Accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate in sensul giratoriu, in urma coliziunii o femeie fiind transportata la spital, constienta."Politistii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident produs in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Raului cu Rusciorului, in municipiul Sibiu.Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ... citește toată știrea