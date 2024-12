Accident intre Selimbar si Cisnadie. Doi soferi au fost transportati la spital

Politistii rutieri au intervenit la un accident care s-a produs sambata in apropiere de intersectia cu DN 1, Selimbar. Din cauza nerespectarii distantei de siguranta, un sibian de 21 de ani a intrat cu masina intr-un autoturism condus de un barbat in varsta de 42 de ani, din Racovita."In timp ce conducea un autoturism dinspre Cisnadie spre DN 1, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta, un tanar in varsta de 21 de ... citește toată știrea