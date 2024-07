Accident la Cornatel, intre un TIR cu remorca si un autoturism

Politistii rutieri au fost solicitati, in aceasta dimineata, sa intervina la un accident rutier produs in localitatea Cornatel, intre un TIR cu remorca si un autoturism.In urma accidentului, un barbat in varsta de 48 de ani, a suferit vatamari corporale usoare."Politistii rutieri intervin la un accident de circulatie produs pe DJ 106, in localitatea Cornatel, accident in care sunt implicate 2 autovehicule. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii rutieri au ... citește toată știrea