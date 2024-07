Accident la Medias. Un sofer a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate

Politistii rutieri au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs pe Soseaua Sibiului din Medias, unde un sibian, in timp ce conducea autoturismul a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate. In urma accidentului, o femeie a suferit vatamari corporale usoare."Politistii rutieri intervin la un accident de circulatie produs pe str. Soseaua Sibiului din municipiul Medias, unde un barbat ar fi intrat in coliziune cu un stalp de electricitate. ... citește toată știrea