Accident mortal intre Santa si Paltinis. Un barbat din Sibiu a fost strivit de ATV

Drumul forestier dintre Paltinis si tabara de la Santa este, in fiecare weekend "calcat" de turisti care se plimba cu ATV-urile.Duminica, un echipaj SMURD a fost solicitat sa intervina in zona pentru a acorda primul ajutor unui barbat care s-a rasturnat cu ATV-ul, fiind prins sub acesta. Din pacate, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru barbatul de 58 de ani, din Sibiu, care suferise rani grave. La fata locului au intervenit si salvamontisti de la Serviciul Public Judetean Salvamont ... citește toată știrea