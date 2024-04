Accident pe autostrada, la Vestem. Traficul a fost blocat

Un accident rutier cu patru vehicule implicate a avut loc joi, in jurul amiezii, pe Autostrada A1, la km 230, pe sensul Sebes - Rimnicu Valcea, in zona Vestem. Traficul ruiter a fost blocat total, circulatia fiind deviata la la km 238, Mohu.In accident au fost sunt implicate un microbuz de transport marfa, condus de catre un barbat in varsta de 56 de ani din Bucuresti si un ansamblu TIR condus de catre un barbat in varsta de 50 de ani, din judetul Gorj.Din cercetarile ... citește toată știrea