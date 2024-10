Accident pe B-dul Mihai Viteazu. Un minor a fost transportat la Luther

In aceasta dimineata, politistii rutieri au fost solicitati la un accident produs pe bulevardul Mihai Viteazu din Sibiu, intre un autoturism si un motociclu, unde soferul unui autoturism a intrat in coliziune cu un motociclu condus de un minor, de 16 ani. In urma impactului, minorul a suferit un traumatism la picior si a fost transportat la CPU Luther."Politistii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident rutier produs pe bulevardul Mihai Viteazu din ... citește toată știrea