Accident pe Calea Dumbravii. Biciclist lovit de un autoturism

Un biciclist in varsta de 55 de ani a fost ranit intr-un accident rutier produs miercuri seara pe Calea Dumbravii, in municipiul Sibiu."Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihail Sebastian, la intrarea in intersectia cu Calea Dumbravii, un sibian in varsta de 59 de ani nu a acordat prioritate si a lovit un biciclist care circula pe pista pentru biciclisti", a declarat Elena Welter, ... citește toată știrea