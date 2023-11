O femeie in varsta de 56 de ani, din Vaslui, a fost ranita sambata seara in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 1, in localitatea Arpasu de Jos.Accidentul a fost produs de un tanar in varsta de 28 de ani, din Brasov. Potrivit reprezentantilor Politiei Sibiu, in timp ce conducea un autoturism pe directia Brasov - Sibiu, barbatul nu a pastrat distanta si a intrat in coliziune cu remorca unui microbuz transport persoane, cu 6 pasageri, condus in fata sa de catre un barbat in varsta ... citeste toata stirea