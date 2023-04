Doua femei au ajuns la spital, vineri, dupa ce una dintre ele, in timp ce conducea masina, a intrat in intersectie fara sa acorde prioritate. Politistii Biroului Rutier Sibiu au intervenit, vineri, la accidentul de circulatie produs la intersectia strazilor Putnei si Victor Lazar, din municipiu.Din primele verificari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Victor Lazar, o femeie in varsta de 31 de ani a patruns in intersectia cu strada ... citeste toata stirea