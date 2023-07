Doua femei, una de 45 de ani si alta de 21 de ani, precum si un barbat de 42 de ani, au fost raniti, sambata, in urma unui accident care a avut loc pe DN 7, la km. 244+800, zona Lazaret, pe sensul Sibiu - Valcea.Din primele cercetari, in timp ce conducea un autoturism spre Valcea, o tanara in varsta de 21 de ani, cel mai probabil pe fondul vitezei neadapate intr-o curba la stanga, a derapat si a intrat in coliziune cu un cap de pod.In urma impactului, soferita si cei doi pasageri, toti din ... citeste toata stirea