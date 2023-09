Politistii rutieri au intervenit luni la un accident produs pe DN 1, Selimbar, in zona Extaz. Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca, in timp ce conducea un autoturism pe un drum secundar din localitatea Selimbar, o femeie in varsta de 29 de ani, din judetul Brasov, a patruns in drumul national, pe sensul Sibiu - Brasov, fara sa acorde prioritate, moment in care, pentru a evita o coliziune, soferul unui autoturism condus pe directia amintita a virat brusc spre ... citeste toata stirea