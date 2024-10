Accident teribil in Sacel: a dat cu masina in spate si a omorat o femeie

Politistii sibieni au fost solicitati, astazi, la un accident deosebit de grav, produs pe strada De Mijloc, in Sacel, intre o autoutilitara si o persoana. O femeie de 73 de ani a fost lovita de un autoturism, in timp ce acesta efectua manevra de mers cu spatele. In urma accidentului, femeia a decedat."Politistii rutieri intervin la un accident deosebit de grav, produs pe strada De Mijloc, in Sacel. Din primele cercetari efectuate a rezultat ... citește toată știrea