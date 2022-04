Accident teribil pe DN1, in Sibiu: doi soferi au murit, iar masinile s-au facut praf FOTO

Un teribil accident rutier a avut loc in a doua zi de Paste, in judetul Sibiu, pe DN 1. Doua masini au intrat in coliziune frontala pe portiunea de drum dintre Arpasu de Jos si Ucea. Traficul rutier pe DN 1, intre Sibiu si Brasov a fost blocat luni seara, 25 aprilie, in urma impactului violent dintre doua masini conduse din sensuri opuse. Circulatia a fost deviata prin Arpasu de Sus. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a mobilizat la fata locului doua echipaje SMURD, dintre ... citeste toata stirea