Accidentul de pe A1. DRDP Brasov: "TIR-ul circula neregulamentar pe banda de urgenta"

Reprezentantii Directiei Regionale Drumuri si Poduri Brasov sustin ca accidentul petrecut in aceasta dimineata pe A1 s-a produs din cauza soferului ansamblului TIR care circula pe banda de urgenta."Trei colegi drumari din cadrul CIC Saliste au fost grav raniti pe autostrada A1. Autoutilitara in care se aflau cei trei muncitori de la drumuri era in deplasare pe banda de urgenta, echipajul urmand sa monteze semnalizarea rutiera in zona unei lucrari, cand au fost loviti din spate de un autotren ... citește toată știrea