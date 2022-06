Activitati antidrog la Muzeul ASTRA si BikeSchool2022

In perioada 11-13 iunie a.c, specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Sibiu desfasoara activitati informativ-preventive cu privire la consumul de droguri cu scopul de a indruma populatia sa adopte un stil de viata sanatos.Astfel, in perioada 11-12 iunie, angajatii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Sibiu se vor afla la Muzeul in aer liber Dumbrava Sibiului, iar in data de 13 iunie vom desfasura activitati specifice in cadrul evenimentului ... citeste toata stirea