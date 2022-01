Activitati cu publicul in conditii de siguranta, la Biblioteca Judeteana ASTRA

Avand in vedere prelungirea starii de alerta la nivel national, in contextul situatiei epidemiologice actuale, Biblioteca Judeteana ASTRA Sibiu continua activitatea cu publicul in conditii de siguranta sanitara si administrativa pentru a proteja sanatatea utilizatorilor si angajatilor institutiei. In acest sens, in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu SARS-COV-2, echipa Bibliotecii aplica o serie de masuri cu caracter preventiv si restrictiv, conform legislatiei in vigoare.Accesul in ... citeste toata stirea