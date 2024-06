(ACTUALIZARE) Francezul dat disparut de catre sotie, depistat in Sibiu

(ACTUALIZARE)Barbatul dat disparut astazi de sotie a fost depistat in municipiul Sibiu, transmit reprezentantii Politiei. Din primele verificari a rezultat ca nu a fost victima niciunei infractiuni.(STIRE INIEsIALA)Miercuri, 12 iunie, in jurul orei 16:40, politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in jurul orei 14.00, sotul sau, Jonathan Julien Boissay, in varsta de 37 de ani, cetatean francez, a plecat voluntar de la domiciliu, din ... citește toată știrea