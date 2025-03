(ACTUALIZARE ora 19:00) Incendiul de la Talmaciu a fost lichidat

Incendiul de la Talmaciu a fost lichidat, transmit reprezentantii ISU Sibiu.Pompierii au salvat o hala si alte bunuri depozitate in apropierea incendiului, insa flacarile au distrus in totalitate o anexa de aproximativ 200 de mp in interiorul careia se aflau doua utilaje de prelucrare a lemnului si de presare a rumegusului.De asemenea, au ars aproximativ 30 de tone de rumegus si 100 de paleti.Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric ... citește toată știrea