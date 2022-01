Acuzatii la Centrul pentru persoane cu dizabilitati Dumbraveni - "Ne dau caldura cu portia. Stam in frig"

Nicolae Hambasan este unul dintre beneficiarii Centrului din Dumbraveni. Barbatul spune ca a facut sesizari atat la conducerea Centrului cat si la cea a DGASPC pentru a reclama faptul ca beneficiarii sunt tinuti in frig, iar caloriferele se incalzesc dupa program. "Problema e de la inceputul lui decembrie. Se da caldura dimineata intre 7 si 9 si seara intre 19 si 21. In rest stam in frig, ne incalzim cu aeroterme, cu calorifere electrice, cu ce putem. Am solicitat conducerii sa ne dea programul ... citeste toata stirea