ADEVARURI DESPRE SIBIU, POVESTITE DE UN ISTORIC BASARABEAN (II)

La 27 martie 1918/ 9 aprilie 1918 stil nou/ a avut loc reunificarea Basarabiei cu Romania, rupta de Moldova si alipita la Rusia in anul 1812. Barasabia a fost prima provincie care s-a unit cu Romania pentru a forma Romania Mare. In aceasta zi, Sfatul Esarii, intrunit in sedinta solemna la Chisinau, a votat Unirea provinciei romanesti Basarabia cu Romania. Din cei 135 de deputati prezenti, 86 au votat in favoarea Unirii, 3 au votat impotriva, iar 36 s-au abtinut, in special din randurile