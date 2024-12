Adio cozi la granite: Romania intra, in sfarsit, in spatiul Schengen

Dupa ani de asteptate, Romania este acceptata in spatiul de libera circulatie si cu frontierele terestre. Joi, in Consiliul JAI a fost votata aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, ceea ce insemana ca de la 1 ianuarie 2025, cei ce trec granita pa cale rutiera nu vor mai fi nevoiti sa astepte si cateva ore pentru a ajunge in Bulgaria sau Ungaria. Trecerea nu se va face brusc, existand o perioada de acomodare in care e posibil ca masinile ce trezesc anumite suspiciuni sa fie trase pe ... citește toată știrea