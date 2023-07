De marti, in Piata Schiller si pe strada Arhivelor masinile nu vor mai avea acces, dupa ce propunerea de transformare a Pietei Schiller si a strazii Arhivelor in zone pietonale s-a aflat in dezbatere publica, proiectul a fost aprobat de Consiliul Local Sibiu in sedinta ordinara din aceasta luna.Astfel, de marti, 1 august, aceste doua zone vor deveni pietonale. Serviciul de specialitate al administratiei locale va instala semnalizarea rutiera care indica zona pietonala, iar locurile de parcare ... citeste toata stirea