Adolescenta lovita de o masina pe trotuar. Soferul era baut si a fugit

Un barbat de 39 de ani aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a intrat cu autoturismul pe trotuar, a acrosat o fata de 15 ani si a fugit de la locul accidentului. Politistii l-au urmarit si au reusit sa il retina.Accidentul s-a produs in jurul orei 14.00, pe Aleea Genistilor din municipiul Sibiu."Din primele cercetari efectuate s-a constatat ca, in timp ce conducea un autoturism pe Aleea Genistilor, un barbat a pierdut controlul directiei de deplasare si a patruns pe trotuar, unde a ... citește toată știrea