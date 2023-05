Administratorul public al judetului Sibiu, Adrian Bibu, afirma ca noua cladire (1.371 mp) a Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Gheorghe Preda" va fi gata in vara, in prezent gradul de realizare fiind de 55%. Au fost ridicate deja toate cele 3 etaje ale cladirii, a fost montat acoperisul , iar peretii exteriori izolati, tencuiti si cu elementele de tamplarie instalate.In perioada urmatoare vor fi executate restul de lucrari, constand in compartimentari, montaj ... citeste toata stirea