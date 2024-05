ADRIAN BIBU PROPUNE UN CENTRU EDUCAEsIONAL SMART. O NOUA VIZIUNE IN EDUCAEsIE

Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Sibiu, Adrian Bibu, propune un nou concept in domeniul invatamantului: Centrele Educationale Smart. Acestea ar urma sa vina in sprijinul familiilor cu mai multi copii, dar vor avea efecte in mai multe sfere ale vietii Sibiului."Trebuie sa sprijinim tinerele familii printr-o altfel de viziune, una strategica, pe termen lung. Constructia de gradinite si scoli este, evident, o necesitate, insa abordarea trebuie schimbata pentru rezultate ... citește toată știrea