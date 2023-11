Agentia Domeniilor Statului a terminat inventarierea scriptica a terenurilor proprietate de stat ce ar putea fi folosite pentru infiintarea de centrale electrice eoliene sau fotovoltaice, in cadrul Planului REPowerEU, anunta reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale."Au fost identificate aproximativ 8.500 ha de teren agricol neproductiv, din care cele mai importante suprafete se afla in judetul Constanta, 2.738 ha, in judetul Braila, 1.550 ha, si in judetul Arges, 1.222 ... citeste toata stirea